Артистку застали за страстным поцелуем с мужчиной

Альбина Джанабаева поделилась по-настоящему горячим фото – певица страстно целует своего мужа Валерия Меладзе прямо на сцене. Артисты вышли в свет в строгих черных нарядах: Валерий – в костюме, а Альбина – в длинном платье с глубоким декольте. Пара редко проявляет свои чувства на публике, поэтому снимок вызвал бурную реакцию поклонников.

"Шикарная пара!", "Ого, как жарко", "Лучшие! Самые красивые и любимые", "Как он влюбленно смотрит", "Просто лучшие. А фото с поцелуем это просто разрыв", "Какие вы чудесные. Любовь!", "Рядом с Валерой вы прям расцвели, это как бутон розы... Совершенно другая, вся светитесь", "Ой, какой нежный поцелуй",

– восхитились супругами в комментариях и пожелали им счастливой семейной жизни.

Ранее Джанабаева снялась в сексуальном платье, продемонстрировав свою грудь и стройные ноги.