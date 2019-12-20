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Ведущая "Песни года" разочаровалась в любовнике и отменила свадьбу

Ведущая "Песни года" разочаровалась в молодом парне и отменила свадьбу
Ангелина Вовк. Фото: www.globallookpress.com
52-летний жених до сих пор живет с родителями

Новость о свадьбе Ангелины Вовк и Михаила Куницына оказалась шуткой – на самом деле заявление пара сделала ради пиара. Об этом заявила подруга телеведущей.

"Люди хотят так о себе заявить, но это только шутка ради пиара. Лина и Миша просто дружат, мы все в нашей телевизионной компании дружим. Но никакой свадьбы, что вы!",

рассказала близкая подруга Вовк диктор Анна Шатилова "Комсомольской правде". По ее словам, эту шутку спровоцировала она же, предложив поженить пару. 52-летний Михаил никогда не был женат и живет с родителями. По версии Telegram-канала "НеМалахов", именно это и стало причиной разрыва.

С мнением Шатиловой согласился и продюсер Сергей Лавров: он считает, что свадьба – пиар, который нужен Куницыну. К тому же, это приводит к дополнительным заработкам, ведь после такого ажиотажа звезд будут чаще приглашать на концерты и корпоративы.

Недавно 77-летняя Ангелина Вовк объявила, что радиожурналист Михаил Куницын, который моложе нее на 27 лет, сделал ей предложение.

Карина СИРАЗОВА

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