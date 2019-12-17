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Жених моложе на 25 лет: легендарная ведущая собралась замуж

Жених моложе на 25 лет: легендарная ведущая собралась замуж
Ангелина Вовк. Фото: www.globallookpress.com
77-летняя знаменитость планирует стать невестой в третий раз

В личной жизни Ангелины Вовк произошли перемены: молодой возлюбленный знаменитости сделал ей предложение. В окружении пары говорят, что торжество намечено на 2020 год, но сама легендарная ведущая еще сомневается, стоит ли играть свадьбу.

Женихом Ангелины Вовк стал историк музыки Михаил Куницын. Мужчина моложе избранницы больше, чем на 25 лет, но разница в возрасте их любви, похоже, не помеха.

"Миша правда сделал мне предложение! <…> А насчет свадьбы – еще пока я размышляю",

цитирует Вовк "КП".

Бывшая ведущая передачи "Спокойной ночи, малыши" и "Песня года" уже была замужем дважды, детей у Ангелины Вовк нет. 

Дарья ПЕТРОВА

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