Участник "Голоса" считает, что его выходка была всего лишь частью шоу

Уральский рэпер Арсений Курчанин извинился перед Полиной Гагариной за свою выходку на шоу "Голос". Во время выступления артист бросил в певицу горсть семечек со словами "Держи малая, от души". Шутку наставница проекта не оценила.

Курчанин рассказал, что он встретился с Гагариной после недавнего концерта в Кремле. "Мило побеседовали, обнялись и поцеловались. Я ей даже подарил букет цветов, уточнил, не остались ли у нее на меня никаких обид", – добавил артист, отметив, что не считает, что он кого-то оскорбил, ведь это шоу, фишка номера. Идея с семечками, по словам Курчанина, принадлежала Сергею Шнурову.

Рэпер также рассказал "Комсомольской правде", что всю неделю защищал Полину Гагарину: она не скрывала своего недовольства. "На съемках она плохо себя чувствовала и была в плохом настроении", – пояснил Кучарнин.

Недавно Полина Гагарина оказалась замешана еще в одном скандале – Ольга Кормухина уверена, что наставница "Голоса" скопировала аранжировку песни "Кукушка", и отправила композицию на экспертизу в суд.