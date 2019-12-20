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Бросивший семечки в Гагарину артист заговорил с ней после скандала

Бросивший семечки в Гагарину артист заговорил с ней после скандала
Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Участник "Голоса" считает, что его выходка была всего лишь частью шоу

Уральский рэпер Арсений Курчанин извинился перед Полиной Гагариной за свою выходку на шоу "Голос". Во время выступления артист бросил в певицу горсть семечек со словами "Держи малая, от души". Шутку наставница проекта не оценила.

Курчанин рассказал, что он встретился с Гагариной после недавнего концерта в Кремле. "Мило побеседовали, обнялись и поцеловались. Я ей даже подарил букет цветов, уточнил, не остались ли у нее на меня никаких обид", – добавил артист, отметив, что не считает, что он кого-то оскорбил, ведь это шоу, фишка номера. Идея с семечками, по словам Курчанина, принадлежала Сергею Шнурову.

Рэпер также рассказал "Комсомольской правде", что всю неделю защищал Полину Гагарину: она не скрывала своего недовольства. "На съемках она плохо себя чувствовала и была в плохом настроении", – пояснил Кучарнин.

Недавно Полина Гагарина оказалась замешана еще в одном скандале – Ольга Кормухина уверена, что наставница "Голоса" скопировала аранжировку песни "Кукушка", и отправила композицию на экспертизу в суд.

Карина СИРАЗОВА

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