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"Потом поменяемся": Бледанс оседлала мужа Королевой

"Потом поменяемся": Бледанс раскорячилась на муже Королевой
Эвелина Бледанс. Фото: www.globallookpress.com
Актриса призналась, что ей было хорошо на Тарзане

Поклонники Наташи Королевой кипят от возмущения – Эвелина Бледанс беззастенчиво влезла на ее супруга прямо перед камерой.

Компрометирующее видео появилось в Инстаграм самого Сергея Глушко. На вопрос, не достанется ли от жены, Тарзан успокоил – мол, все было по обоюдному согласию.

На кадрах он приседает с Бледанс, которая влезла к нему на плечи. 50-летнюю звезду он использовал в качестве спортивного снаряда.

"Мне на тебе было так приятно, дорогой", – откровенно написала Эвелина на его странице.

Впрочем, критиковали не все. В комментариях народ не упустил возможности – начались состязания в юморе.

"ЖИЗА. Хочешь чтобы девушка раздвинула ноги – посади её себе на шею", "Я бы своего убила.." "Точно не силиконовая? Ноги не гнутся...."  "Каждый второй думает почему она сзади то села ?)))" – пишут пользователи.

Ранее Королева засветила дырки и переплюнула Волочкову.


Кристина ЧЕРНИКОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Редакторы этого сайта такие озабоченные что даже противно. Все их мысли о дырках.
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