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В Киргизии умер Болот Шамшиев в результате продолжительной болезни. Об уходе из жизни известного режиссера и актера сообщили журналистам его родственники.
Как пишет "Sputnik Кыргыстан", в ноябре Шамшиев попал в больницу. У режиссера были проблемы с почками и печенью, а также упало давление. Некоторое время артист провел в реанимации. Мэтр умер в больнице.
Шамшиев прославился благодаря таким фильмам, как "Белый пароход" и "Алые маки Иссык-Куля". Он был народным артистом Киргизской ССР и СССР.
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