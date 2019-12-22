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Умер известный советский актер

Умер известный советский актер
Фото: www.globallookpress.com
Народный артист СССР скончался на 79-м году жизни

В Киргизии умер Болот Шамшиев в результате продолжительной болезни. Об уходе из жизни известного режиссера и актера сообщили журналистам его родственники.

Как пишет "Sputnik Кыргыстан", в ноябре Шамшиев попал в больницу. У режиссера были проблемы с почками и печенью, а также упало давление. Некоторое время артист провел в реанимации. Мэтр умер в больнице. 

Шамшиев прославился благодаря таким фильмам, как "Белый пароход" и "Алые маки Иссык-Куля". Он был народным артистом Киргизской ССР и СССР.

Полина ИВАНОВА

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