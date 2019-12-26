Последнее пристанище российского рэпера теперь похоже на пепелище

Мама Кирилла Толмацкого, известного как Децл, показала жуткое видео в своем Инстаграм. Шокированная женщина рассказала публике, что могила на Пятницком кладбище загорелась в ночь на 26 декабря и продемонстрировала почерневший крест.

В администрации Ирине сообщили, что пожар ненароком могли спровоцировать поклонницы Децла. Девушки каждый день посещают могилу кумира и зажигают там свечи. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Децл умер в начале февраля 2019 года в возрасте 35 лет.