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Каменских повеселилась с подругами в непривычном образе

Каменских повеселилась с подругами в непривычном образе
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Жена Потапа показала себя в новом видеоролике

Настя Каменских в своем Instagram обычно публикует откровенные снимки, вызывая этим восторг у подписчиков. Однако на этот раз брюнетка вместе со своими подругами решила повеселить своих поклонников необычным видео. 

В нем певица в непривычном образе в компании подруг произносит испанские слова и вместе они пытаются отгадать их смысл. 

"Ребята, перед Новым годом решили с моими любимыми девочками. Смотри и учи испанский вместе с нами. Обязательно пишите в комментариях слова, которые удалось отгадать и запомнить", – пишет она. 

Поклонники Каменских оценили шуточное видео, одарив своего кумира восхищенными комментариями. 

"Девченки ,Вы лучшие ,люблю сильно", "Неужели) долго конечно ждали!)",  "Ееее, Наконец -то", "Лучшая", "Неужели дождались", "Абажаю, попа как у Ким", "Выпуск очень смешной и крутой)". 

Ранее Каменских показала свои ягодицы в обтягивающих лосинах. 

Сергей САЗОНОВ

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