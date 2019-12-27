Жена Потапа показала себя в новом видеоролике

Настя Каменских в своем Instagram обычно публикует откровенные снимки, вызывая этим восторг у подписчиков. Однако на этот раз брюнетка вместе со своими подругами решила повеселить своих поклонников необычным видео.

В нем певица в непривычном образе в компании подруг произносит испанские слова и вместе они пытаются отгадать их смысл.

"Ребята, перед Новым годом решили с моими любимыми девочками. Смотри и учи испанский вместе с нами. Обязательно пишите в комментариях слова, которые удалось отгадать и запомнить", – пишет она.

Поклонники Каменских оценили шуточное видео, одарив своего кумира восхищенными комментариями.

"Девченки ,Вы лучшие ,люблю сильно", "Неужели) долго конечно ждали!)", "Ееее, Наконец -то", "Лучшая", "Неужели дождались", "Абажаю, попа как у Ким", "Выпуск очень смешной и крутой)".

Ранее Каменских показала свои ягодицы в обтягивающих лосинах.