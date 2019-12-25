Звезда показала соблазнительный вид сзади

Настя Каменских продемонстрировала, как занимается в спортзале. Певица крупным планом сняла на видео свои ягодицы в обтягивающих лосинах во время приседаний. "Ощущать себя в своем идеальном теле очень важно. Именно идеальном для себя, а не для мировых стандартов", – написала артистка в своем посте.

Подписчики знаменитости пришли в восторг от такого откровенного ролика. Многие восхитились ее формами, особенно подтянутыми ягодицами:

"Завидный персик", "Лучше один раз потрогать, чем сто раз увидеть", "Попка зачетная!", "Умничка, отлично выглядишь", "Идеальна".

Однако среди комментаторов нашлись и те, кто не оценил спортивные упражнения певицы. А некоторые и вовсе решили, что певица тратит время впустую. "Не знаю, кто Вас так тренирует, но вся техника мимо, поэтому и ягодиц нет", "Рожать уже пора, а не зад качать", – отметили такие. Впрочем, поклонники давно ждут, когда у Насти и ее мужа Потапа появится ребенок.

Ранее певица снялась в музыкальном шоу в боди и полупрозрачном кружевном костюме.