Популярная телеведущая предстала с новым мейкапом

Яна Кошкина, как и все, готовится к празднованию Нового года. Актриса опубликовала свой снимок с праздничным макияжем на странице в Instagram.

Многие остались недовольны образом своего кумира и прямо написали об этом в комментариях к посту.

"с каждым разом все страшнее и страшнее , верните прошлую Яну", "Честно, не очень!", "обычно ее макияж слишком вульгарный", "Мне кажется слишком много макияжа"

В то же время многие поддержали Яну и выразили свое восхищение.

"Красотка!", "Ваще огонь", "просто милашка", "какая прелесть", "Обалденно", "Шикарно", "Вам идет все)", "Красотка !) Когти, конечно, опасные )) Ярчайший образ )"

Сама же Яна хоть и охотно общается с подписчиками, но совершенно не считает нужным идти на поводу у мнения других людей.