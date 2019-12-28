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Яна Кошкина, как и все, готовится к празднованию Нового года. Актриса опубликовала свой снимок с праздничным макияжем на странице в Instagram.
Многие остались недовольны образом своего кумира и прямо написали об этом в комментариях к посту.
"с каждым разом все страшнее и страшнее , верните прошлую Яну", "Честно, не очень!", "обычно ее макияж слишком вульгарный", "Мне кажется слишком много макияжа"
В то же время многие поддержали Яну и выразили свое восхищение.
"Красотка!", "Ваще огонь", "просто милашка", "какая прелесть", "Обалденно", "Шикарно", "Вам идет все)", "Красотка !) Когти, конечно, опасные )) Ярчайший образ )"
Сама же Яна хоть и охотно общается с подписчиками, но совершенно не считает нужным идти на поводу у мнения других людей.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем