Скандально известная балерина снялась в одной фуражке

Анастасия Волочкова улетела из холодной Москвы в теплые края, где и встретила главный праздник. Танцовщица наслаждается роскошным отдыхом на персональной вилле и бороздит морские просторы на великолепной яхте. Дабы не обмануть ожиданий публики, прекрасная балерина не забывает о традициях – несколько свежих фото со шпагатом в микроскопическом купальнике уже радуют глаз подписчиков. Правда, не всех – часть умоляет красотку не показывать "старый пирожок". Ответ на критику не заставил себя ждать.

На одном из снимков Волочкова хвастается растяжкой в ярко-розовом бикини, низ которого, по словам комментаторов, больше напоминает скромную ленточку.

"Первый шпагат нового года. Прежде, чем осуждать, задайтесь вопросом , можете ли вы так же?" – написала Настя, видимо, предугадав реакцию завистников. И не ошиблась. В ответ на эффектный снимок с вертикальным шпагатом Волочкова получила массу скабрезных шуток и ядовитых замечаний (орфография и пунктуация сохранены).

"Хорошо, что есть фотошоп, можно спрятать твой старый пирожок!))", "Трусы у купальника какие-то ... рабочие" "Кто действительно полноценен, тот не выпячивает", "Это похоже на одноразовые трусы, которые натягивают перед операцией или массажем",

– высказались пользователи.

Волочкова назло завистникам выложила следующее фото, где позирует на кровати. Самые сокровенные места она целомудренно прикрыла руками и ногами – непонятно, есть ли на ней знаменитые крошечные трусики или она позирует нагишом. Балерина заявила, что не нуждается в советах по поводу купальников и подчеркнула, что в пальто загорать и купаться она не может. Также она похвасталась, что есть всегда есть, с кем развлечься.

"Важно, чтобы было с кем! А у меня всегда есть с кем. Этого и не могут простить недолюбленные тети", – написала она.



Ранее Волочкова снялась в автомобиле с огромными букетами роз, которые комментаторы сравнили с пельменями.