Красотка засветила все лучшее сразу

Супруг Насти Каменских Алексей Потапенко (Потап) выложил в своем Инстаграм сексуальное видео. На кадрах певица, видимо, возбудившаяся от энергичного действа на сцене шоу "Голос страны", ерзает и подпрыгивает в кресле под музыку. Для съемок Каменских выбрала короткий наряд с декольте и продемонстрировала публике ноги и грудь.

Как стало известно на днях, Каменских присоединилась к тренерскому составу вокального шоу "Голос страны – 10". Об этом сообщает украинская "Теленеделя".

Ранее Каменских завела поклонников, показав тренировку в зале в обтягивающих штанах.