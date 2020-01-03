Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
402 новости
Супруг Насти Каменских Алексей Потапенко (Потап) выложил в своем Инстаграм сексуальное видео. На кадрах певица, видимо, возбудившаяся от энергичного действа на сцене шоу "Голос страны", ерзает и подпрыгивает в кресле под музыку. Для съемок Каменских выбрала короткий наряд с декольте и продемонстрировала публике ноги и грудь.
Как стало известно на днях, Каменских присоединилась к тренерскому составу вокального шоу "Голос страны – 10". Об этом сообщает украинская "Теленеделя".
Ранее Каменских завела поклонников, показав тренировку в зале в обтягивающих штанах.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Шансы на исцеление звезды сериала "Моя прекрасная няня" оценил специалист