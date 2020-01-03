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Муж показал возбужденную Каменских в супермини

Муж показал возбужденную Каменских в супермини
Потап и Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Красотка засветила все лучшее сразу

Супруг Насти Каменских Алексей Потапенко (Потап) выложил в своем Инстаграм сексуальное видео. На кадрах певица, видимо, возбудившаяся от энергичного действа на сцене шоу "Голос страны", ерзает и подпрыгивает в кресле под музыку. Для съемок Каменских выбрала короткий наряд с декольте и продемонстрировала публике ноги и грудь.

Как стало известно на днях, Каменских присоединилась к тренерскому составу вокального шоу "Голос страны – 10". Об этом сообщает украинская "Теленеделя".

Ранее Каменских завела поклонников, показав тренировку в зале в обтягивающих штанах.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Какая-то слишком пошлая стала
М
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я у мамы дурочка-что только ради известности не спляшешь не изобразишь
у себя на родине не пляшется?
1
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