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Дочь Абрамовича оголилась перед зеркалом

Дочь Абрамовича оголилась перед зеркалом
София Абрамович. Фото: instagram.com
София без стеснения показала аппетитное тело

Наследница миллиардера Романа Абрамовича покрасовалась в мини-шортах в спальне. Девушка сделала селфи перед зеркалом.

София не стесняется надевать короткие наряды – на ее странице в Инстаграм нередко появляются снимки, где она позирует в коротких платьях и купальниках.

"Ай да Софа ай да Молодец"  "Красавица какая!"  "У тебя сильные ноги и эта круто София", – восхитились пользователи.

Ранее дочь Абрамовича публиковала и более откровенные фото. Однако спустя некоторое время пикантные снимки исчезли с ее страницы. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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