София без стеснения показала аппетитное тело

Наследница миллиардера Романа Абрамовича покрасовалась в мини-шортах в спальне. Девушка сделала селфи перед зеркалом.

София не стесняется надевать короткие наряды – на ее странице в Инстаграм нередко появляются снимки, где она позирует в коротких платьях и купальниках.

"Ай да Софа ай да Молодец" "Красавица какая!" "У тебя сильные ноги и эта круто София", – восхитились пользователи.

Ранее дочь Абрамовича публиковала и более откровенные фото. Однако спустя некоторое время пикантные снимки исчезли с ее страницы.

