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Наследница миллиардера Романа Абрамовича покрасовалась в мини-шортах в спальне. Девушка сделала селфи перед зеркалом.
София не стесняется надевать короткие наряды – на ее странице в Инстаграм нередко появляются снимки, где она позирует в коротких платьях и купальниках.
"Ай да Софа ай да Молодец" "Красавица какая!" "У тебя сильные ноги и эта круто София", – восхитились пользователи.
Ранее дочь Абрамовича публиковала и более откровенные фото. Однако спустя некоторое время пикантные снимки исчезли с ее страницы.
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