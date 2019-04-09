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"Как хороша": Дочь Абрамовича показала пышный бюст

Софья Абрамович. Фото: instagram.com/sofiaabramov1ch
Девушка удивила пикантным снимком

Софья Абрамович поделилась в Instagram весьма откровенной фотографией – дочь известного бизнесмена продемонстрировала глубокий вырез в полупрозрачном наряде, обнажающий выдающиеся формы.

Подписчики пост оценили – они считают девушку красавицей.

"Красавица", "Очень красивая! В глазах можно утонут", "Как ты хороша", "Прелесть София", "Просто огонь", "Секси",

– пишут восхищенные пользователи.

Софья Абрамович – средняя дочь миллиардера и стюардессы Ирины Маландиной. В свои 24 года Софья ведет очень активный образ жизни: окончила Лондонский университет по направлению менеджмента и маркетинга, увлекается конным спортом и много путешествует.

Однако финансовое положение не уберегло ее от травли. В социальных сетях Софью постоянно критиковали за лишний вес, девушка призналась, что чувствовала себя очень неуверенно и стеснялась фотографий в купальнике.

Дочь Романа Абрамовича неоднократно садилась на диеты и прибегала к помощи диетологов, но ее тело все равно остается далеким от модельных стандартов и, похоже, Софья сумела его полюбить.

Дарья ПЕТРОВА
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