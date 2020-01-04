Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Горячая штучка": Борисова растянулась на песке

"Горячая штучка": Борисова растянулась на песке
Дана Борисова. Фото: www.globallookpress.com
Экс-телеведущая похвасталась естественной красотой

Дана Борисова отдыхает на Самуи, где устраивает жаркие фотосессии. В кадре экс-телеведущая принимает откровенные позы, а подписчики активно обсуждают ее фигуру.

Так, Борисова выложила серию снимков в черном купальнике на лежаке. На одном из фото знаменитость села по-турецки, некоторым подписчикам тут же в голову пришло сравнение с фильмом для взрослых.

"Сколько огня", "Красавица", "Даночка, очень красиво и главное без фильтров", "Аппетитные формы", "Ух, какая тигрица", "Вы очень хорошо, выглядите", "Дана! Да это же порно!", "Дана! Ваша красота просто божественна! Не обращайтесь внимание на завистников!!!! Дана вы супер", "Сладкая девочка", "Горячая штучка", "Даночка, красавица!! В прекрасной форме, счастья Вам!" – оценили фигуру Борисовой поклонники.

Позже звезда поделилась с фанатами кадрами, сделанными на пляже. Она улеглась на песок, сексуально открыв рот. На одном из снимков у скалы заметен округлившийся живот экс-телеведущей.

Многие поклонники, впрочем, не обратили на это внимание, они лишь обрадовались, что Борисова, в отличие от некоторых звезд, не злоупотребляет фотошопом. Знаменитость очаровала интернет-пользователей своей естественной красотой. Однако кое-кто заметил, что фигура у Борисовой "обрюзгшая".

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

День Анастасии: что опасно делать 4 января

С этой датой связано множество примет и суеверий

"2020 станет последним": Заворотнюк вынесли страшный приговор

Шансы на исцеление звезды сериала "Моя прекрасная няня" оценил специалист

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей