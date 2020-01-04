Экс-телеведущая похвасталась естественной красотой

Дана Борисова отдыхает на Самуи, где устраивает жаркие фотосессии. В кадре экс-телеведущая принимает откровенные позы, а подписчики активно обсуждают ее фигуру.

Так, Борисова выложила серию снимков в черном купальнике на лежаке. На одном из фото знаменитость села по-турецки, некоторым подписчикам тут же в голову пришло сравнение с фильмом для взрослых.

"Сколько огня", "Красавица", "Даночка, очень красиво и главное без фильтров", "Аппетитные формы", "Ух, какая тигрица", "Вы очень хорошо, выглядите", "Дана! Да это же порно!", "Дана! Ваша красота просто божественна! Не обращайтесь внимание на завистников!!!! Дана вы супер", "Сладкая девочка", "Горячая штучка", "Даночка, красавица!! В прекрасной форме, счастья Вам!" – оценили фигуру Борисовой поклонники.

Позже звезда поделилась с фанатами кадрами, сделанными на пляже. Она улеглась на песок, сексуально открыв рот. На одном из снимков у скалы заметен округлившийся живот экс-телеведущей.

Многие поклонники, впрочем, не обратили на это внимание, они лишь обрадовались, что Борисова, в отличие от некоторых звезд, не злоупотребляет фотошопом. Знаменитость очаровала интернет-пользователей своей естественной красотой. Однако кое-кто заметил, что фигура у Борисовой "обрюзгшая".