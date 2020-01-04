Красную как рак певицу поначалу не узнали поклонники

Ани Лорак решила пообщаться с поклонниками после Нового года. Пользователи решили, что звезда довольно бурно его отмечала.

В своем Инстаграм красотка выложила неожиданное фото. Она позирует в порванном наряде. При этом на Лорак падает красный свет. Ани поинтересовалась, как народ проводит праздничные дни. Как признались фанаты, у многих развлечения ограничиваются диваном и оливье. Некоторые довольно ехидно прокомментировали внешний вид артистки – одним не понравились слишком большие, по их мнению, губы, другим драная одежда, третьи и вовсе ее не узнали (орфография и пунктуация сохранены).

"где вас так разорвали, Ани ? )" "Видно, хорошо отдохнула" "Губищи такие сделала... они тебя портят.. родные были намного лучше" "Неудачное фото" "У тебя на плече прорвалось немного" "Кто это?" – пишут они.

Ранее Лорак снялась в бассейне.