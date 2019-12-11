Певица обнажила сексуальное тело

На съемке клипа "Мы нарушаем" Ани Лорак показалась в бассейне. В черном топе с мокрыми волосами она положила голову на сложенные руки, задумчиво глядя в сторону. Такою ее и снял фотограф.

Эффектный кадр, опубликованный в соцсети, певица сопроводила загадочной фразой "Наш мир отражает нас".



Поклонники не жалели для любимицы теплых слов, отметив, что хотят увидеть "больше фоток со съемок этого нереально красивого клипа":

"Невероятная... Взгляд сводит с ума", "Глаза – космос... В них можно утонуть", "Идеальная", "Богиня", "Ну, Каролина... огонь", "Вы всегда вдохновляете своей неземной красотой!", "Маленький ангел","Удивительная. Волшебный взгляд", "Очаровательна", "Невероятная", "Афродита".

Нашлись и те, кому не понравилось, как выглядит певица. "Неестественно", "Как так фотошопишь", Обезьяна ты силиконоботоксная!" – упрекали и ругались такие.

Ранее Ани Лорак снялась в коротенькой черной юбке и такого же цвета мини-топе