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Влажная Лорак возбудила народ

Влажная Лорак возбудила народ
Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Певица обнажила сексуальное тело

На съемке клипа "Мы нарушаем" Ани Лорак показалась в бассейне. В черном топе с мокрыми волосами она положила голову на сложенные руки, задумчиво глядя в сторону. Такою ее и снял фотограф.

Эффектный кадр, опубликованный в соцсети, певица сопроводила загадочной фразой "Наш мир отражает нас". 

Поклонники не жалели для любимицы теплых слов, отметив, что хотят увидеть "больше фоток со съемок этого нереально красивого клипа":

"Невероятная... Взгляд сводит с ума", "Глаза – космос... В них можно утонуть", "Идеальная", "Богиня", "Ну, Каролина... огонь", "Вы всегда вдохновляете своей неземной красотой!", "Маленький ангел","Удивительная. Волшебный взгляд", "Очаровательна", "Невероятная", "Афродита".

Нашлись и те, кому не понравилось, как выглядит певица. "Неестественно", "Как так фотошопишь", Обезьяна ты силиконоботоксная!" – упрекали и ругались такие.

Ранее Ани Лорак снялась в коротенькой черной юбке и такого же цвета мини-топе

Фоторепортаж
В купальнике и белье: смелые снимки оголившейся Лорак
Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak
Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak
Полина ДОРОЖКИНА

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