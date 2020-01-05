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В ванне и в трусах: самые откровенные фото Цымбалюк-Романовской

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/ Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/ Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com
Бывшая Джигарханяна похвасталась стройной фигурой

Виталина Цымбалюк-Романовская редко оголяется. Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина предпочитает будоражить фантазию фанатов элегантными нарядами. Однако порой киевская пианистка позволяет себе раздеться. "Утро" представляет подборку самых сексуальных кадров знаменитости. 

Прошлым летом Цымбалюк-Романовская несколько раз радовала поклонников снимками в бикини. Звезда отдыхала в Сочи, куда взяла не один раздельный купальник с мини-трусами. 

Поклонники отмечали, что бывшая Джигарханяна – очень хрупкая девушка. Многие восхищались тем, какая у нее подтянутая фигура. 

Удивились интернет-пользователи, когда знаменитость осмелела и опубликовала ролик из ванны. И хотя пена прикрыла все прелести Цымбалюк-Романовской, фанаты не остались равнодушными. 

Киевская пианистка в 2019-м экспериментировала с образом и позволила себе выйти в свет в прозрачной блузке, сквозь которую просвечивался черный лифчик. 

А от фотосессии, в которой голая Виталина позировала, завернувшись в ткань, фанаты были без ума. Кадры буквально взорвали Сеть. 

Ранее бывшая Джигарханяна показала свою клубничку. 

Полина ИВАНОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость сэмэн
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Отправить на киевщину. Пусть там музицырует с ШАЛЯПИНЫМ.
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