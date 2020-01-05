Бывшая Джигарханяна похвасталась стройной фигурой

Виталина Цымбалюк-Романовская редко оголяется. Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина предпочитает будоражить фантазию фанатов элегантными нарядами. Однако порой киевская пианистка позволяет себе раздеться. "Утро" представляет подборку самых сексуальных кадров знаменитости.

Прошлым летом Цымбалюк-Романовская несколько раз радовала поклонников снимками в бикини. Звезда отдыхала в Сочи, куда взяла не один раздельный купальник с мини-трусами.

Поклонники отмечали, что бывшая Джигарханяна – очень хрупкая девушка. Многие восхищались тем, какая у нее подтянутая фигура.

Удивились интернет-пользователи, когда знаменитость осмелела и опубликовала ролик из ванны. И хотя пена прикрыла все прелести Цымбалюк-Романовской, фанаты не остались равнодушными.

Киевская пианистка в 2019-м экспериментировала с образом и позволила себе выйти в свет в прозрачной блузке, сквозь которую просвечивался черный лифчик.

А от фотосессии, в которой голая Виталина позировала, завернувшись в ткань, фанаты были без ума. Кадры буквально взорвали Сеть.

Ранее бывшая Джигарханяна показала свою клубничку.