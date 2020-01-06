Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Черт попутал": оголившуюся Королеву сняли со звездой "Глухаря"

"Черт попутал": оголившуюся Королеву сняли со звездой "Глухаря"
Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Певица честно призналась, что она не святая

Наташа Королева прокомментировала видео, где флиртует с актером Максимом Авериным. Известная своим чувством юмора артистка по-своему решила поздравить поклонников с наступающим Рождеством, которое православные отметят 7 января.

На своей странице в Инстаграм Королева выложила старый отрывок из гоголевской "Ночи перед Рождеством", где снялась в паре со звездой "Глухаря". Аверин предстал в роли черта, нещадно флиртующего с "гарной дівчиной" в мини, оголяющем стройные ноги.

"Ну не святая , Черт и меня попутал было дело !!!" – призналась Королева под роликом.

Пользователи юмор оценили и от души посмеялись, одарив Наташу комплиментами за талант актрисы. Украинские же поклонники певицы сокрушались по поводу охлаждения отношений между Россией и Украиной.

"Из Натальи вышла бы классная актриса! Да что говорить одаренная баба! Вот бог не поскупился" "Хороша,чертовка!!!!)" "Натуральная Солоха" "Ох уж эта Наталка, гарна дивчина" "Так жаль, что Украина ссорится с Россией, у нас на новый год ни концертов, ни огоньков не было. Одни старые выпуски дизель шоу (2006года крутили" – пишут комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Королева устроила жаркие танцы, облачившись в платье из фольги.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Королёва уже не знает, как привлечь к себе внимание
1
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы окрысились на британцев из-за Крымского моста

В Соединенном Королевстве полуостров признали российским

"2020 станет последним": Заворотнюк вынесли страшный приговор

Шансы на исцеление звезды сериала "Моя прекрасная няня" оценил специалист

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей