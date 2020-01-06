Певица честно призналась, что она не святая

Наташа Королева прокомментировала видео, где флиртует с актером Максимом Авериным. Известная своим чувством юмора артистка по-своему решила поздравить поклонников с наступающим Рождеством, которое православные отметят 7 января.

На своей странице в Инстаграм Королева выложила старый отрывок из гоголевской "Ночи перед Рождеством", где снялась в паре со звездой "Глухаря". Аверин предстал в роли черта, нещадно флиртующего с "гарной дівчиной" в мини, оголяющем стройные ноги.

"Ну не святая , Черт и меня попутал было дело !!!" – призналась Королева под роликом.

Пользователи юмор оценили и от души посмеялись, одарив Наташу комплиментами за талант актрисы. Украинские же поклонники певицы сокрушались по поводу охлаждения отношений между Россией и Украиной.

"Из Натальи вышла бы классная актриса! Да что говорить одаренная баба! Вот бог не поскупился" "Хороша,чертовка!!!!)" "Натуральная Солоха" "Ох уж эта Наталка, гарна дивчина" "Так жаль, что Украина ссорится с Россией, у нас на новый год ни концертов, ни огоньков не было. Одни старые выпуски дизель шоу (2006года крутили" – пишут комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Королева устроила жаркие танцы, облачившись в платье из фольги.