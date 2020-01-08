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Полуголая Ходченкова покрутилась на шесте

"А куда купюры засовывать?": полуголая Ходченкова покрутилась на шесте
Светлана Ходченкова. Фото: www.globallookpress.com
Актриса продемонстрировала великолепную растяжку после новогодних праздников

Российская актриса Светлана Ходченкова продолжает работать над своим телом, пока другие звезды отдыхают на морях в новогодние праздники. 

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram соблазнительный кадр, на котором она продемонстрировала отличное тело и невероятную пластику. Элемент стрип-дэнса она сопроводила смайликами и хэштегом "продолжаем отмечать". 

Подписчики актрисы восхитились смелостью Ходченковой и одарили своего кумира комплиментами в комментариях под публикацией. 

"Простите, а куда купюры засовывать?", "Шедевр, смена ног это всегда нелегко и "синячно"", "Браво! Я тоже обожаю спорт, удачной тренировки и с праздниками!", "Классно! Красотка!", "Смелая какая Вы!", "Красотка! Я восищаюсь тобой, Света))", "нет слов – крутоооооо!!!!!", "Сногсшибательная даже вниз головой"

Ранее Светлана Ходченкова поразила фолловеров необычной позой. Актриса в сексуальном платье и без бретелек задрала ногу выше головы. 

Сергей САЗОНОВ

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