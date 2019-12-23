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"Фантастика": Ходченкова задрала ногу выше головы

"Фантастика": Ходченкова задрала ногу выше головы
Светлана Ходченкова. Фото: www.globallookpress.com
Актриса похвасталась хорошей растяжкой

Светлана Ходченкова снялась в поистине необычной позе – артистка в сексуальном платье без бретелек задрала ногу так высоко, что она оказалась выше ее головы. Благодаря пикантному разрезу бедро Ходченковой оказалось полностью обнажено.

В Сети поклонники актрисы стали бурно обсуждать такой необычный снимок. Многие восхитились растяжкой звезды:

"Нереальная", "Волочкова отдыхает", "Потрясающе", "Очень сексуально даже!", "Вот это фото. Фантастика!", "Неплохая растяжка", "Шикарна".

Однако не всем подписчикам понравилась фотография Светланы. Некоторые посчитали снимок некрасивым, а позу – неестественной:

"Чья нога в кадре?!", "Смешно", "Светлана, Вы правда считаете это красивым?", "Нога живет своей отдельной жизнью", "Как-то некрасиво. Эпатажно, да", "Нога не по размеру".

Ранее Светлана Ходченкова также поразила необычным снимком со странной прической – будто артистку ударило током.

Карина СИРАЗОВА

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