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"Одуван": Ходченкова показалась после удара током

"Одуван": Ходченкова показалась после удара током
Светлана Ходченкова. Фото: www.globallookpress.com
Артистку сравнили с ведьмой

Светлана Ходченкова снялась в необычном виде. На фотографии актриса сидит в черном наряде, полностью скрывающим ее фигуру, и с пышной прической, напоминающей одуванчик.

Поклонники артистки восторженно приняли такой оригинальный образ. Многие не удержались от шуток об ударе током:

"Необычно. Вы в любом образе шикарны!", "Одуван! Прекрасный и не из этого мира одуван!", "Вообще-то на ведьму смахиваете, Светлана!", "Вот это красота", "Взрыв", "Это все статическое электричество", "Одуванчик", "Какой интересный образ!", "Ежик хорош", "Опять с розеткой баловалась",

– прокомментировали снимок Ходченковой в Instagram.

Ранее актриса разделась для обложки журнала, однако подписчики снимок не оценили. Также в Сети вспомнили клип Филиппа Киркорова, в котором Ходченкова и Владимир Зеленский сыграли влюбленную пару.

Карина СИРАЗОВА

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