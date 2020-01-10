Артисту было 47 лет

В Подмосковье скончался экс-участник поп-группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов. Это случилось 9 января.

О смерти музыканта сообщил в Facebook продюсер и участник коллектива Сергей Конев. он написал, что "подробностей пока не знаю сам "По предварительной версии, он упал и ударился головой. Он долго пролежал на улице, было частичное обморожение. Вырезали гематому из головы, но не спасли уже", – рассказал музыкант ТАСС.

Он добавил, что у Абрамова недавно была сильная травма головы – это могло ухудшить положение. По словам продюсера, пока не исключается и версия об избиении музыканта. В комментарии телеграм-каналу Life Shot Конев уточнил: "Мне прислали информацию из УВД сейчас, что он просто пошел в магазин, поскользнулся и упал вроде как".

Похороны пройдут 11 января в Химках – там, где жил Абрамов. Музыканту было 47 лет, с группой "140 ударов в минуту" он сотрудничал с 1999 г. по 2002 год. Самые известны песни группы: "Тополя", "Глупая девчонка", "Ой-ой-ой".