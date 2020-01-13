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Умер легендарный советский режиссер

Умер легендарный советский режиссер
Фото: pixabay.com
Автор "Приключений Электроника" скончался в США

Советский кинорежиссер Константин Бромберг умер в Детройте в возрасте 80 лет. Об этом сообщил режиссер Михаил Идов.

"Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника",

написал он на своей странице в Facebook.

Режиссер также поделился, что его родители общались с Бромбергом. Сам же Идов встречался с ним всего несколько раз. По его словам, после переезда в Соединенные Штаты Бромберг больше не занимался кино.

Константин Бромберг родился в Харькове в 1939 году. Стал широко известен после выхода фильма "Приключения Электроника" в 1980 году. Также Бромберг – режиссер фильма "Чародеи" и трех сюжетов "Ералаша".

Карина СИРАЗОВА

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