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Советский кинорежиссер Константин Бромберг умер в Детройте в возрасте 80 лет. Об этом сообщил режиссер Михаил Идов.
"Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника",
– написал он на своей странице в Facebook.
Режиссер также поделился, что его родители общались с Бромбергом. Сам же Идов встречался с ним всего несколько раз. По его словам, после переезда в Соединенные Штаты Бромберг больше не занимался кино.
Константин Бромберг родился в Харькове в 1939 году. Стал широко известен после выхода фильма "Приключения Электроника" в 1980 году. Также Бромберг – режиссер фильма "Чародеи" и трех сюжетов "Ералаша".
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