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Актрисе Галине Польских вызвали скорую помощь из-за проблем с давлением. Такие сообщения появились в СМИ второй раз за неделю.
По предварительным данным, актрисе стало плохо, и врачи оказали ей помощь дома, пишет РЕН ТВ.
Ранее в СМИ писали о плохом самочувствии артистки, однако Польских опровергла эту информацию.
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