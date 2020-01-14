У 80-летней артистки снова повысилось давление

Актрисе Галине Польских вызвали скорую помощь из-за проблем с давлением. Такие сообщения появились в СМИ второй раз за неделю.

По предварительным данным, актрисе стало плохо, и врачи оказали ей помощь дома, пишет РЕН ТВ.

Ранее в СМИ писали о плохом самочувствии артистки, однако Польских опровергла эту информацию.