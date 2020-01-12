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Польских раскрыла правду о госпитализации

Польских раскрыла правду о госпитализации
Галина Польских. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса находится дома

Звезда фильма "Я шагаю по Москве", 80-летняя Галина Польских опровергла информацию о том, что ей срочно вызвали "скорую помощь". По ее словам, она прекрасно себя чувствует.

"Это ошибка", – ответила Польских журналистам РИА Новостей на вопрос о том, действительно ли ее госпитализировали.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что у актрисы случился гипертонический криз – резко поднялось давление.

Первым фильмом народной артистки РСФСР стала картина Юрия Карасика "Дикая собака Динго". После выхода ленты Польских проснулась знаменитой на весь СССР. За свою карьеру актриса сыграла в 150 фильмах. 

Полина ИВАНОВА

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