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Звезда фильма "Я шагаю по Москве", 80-летняя Галина Польских опровергла информацию о том, что ей срочно вызвали "скорую помощь". По ее словам, она прекрасно себя чувствует.
"Это ошибка", – ответила Польских журналистам РИА Новостей на вопрос о том, действительно ли ее госпитализировали.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что у актрисы случился гипертонический криз – резко поднялось давление.
Первым фильмом народной артистки РСФСР стала картина Юрия Карасика "Дикая собака Динго". После выхода ленты Польских проснулась знаменитой на весь СССР. За свою карьеру актриса сыграла в 150 фильмах.
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