Модель рассказала подробности произошедшего

Возлюбленная внука Никиты Михалкова очнулась в больнице. Там же с девушкой поговорили следователи. Как объяснила Ксения Пунтус, она выпала из окна случайно.

Вспоминая о произошедшем, модель рассказала, что часто сидела на подоконнике с ноутбуком или смартфоном. Так было и 11 января, пока она не сорвалась вниз, пишет телеграм-канал Baza.

Утром полуголую девушку нашел под окнами дворник. Вечером перед падением, как сообщает источник, Ксения выпила. Это произошло в квартире Андрея Бакова – внука Никиты Михалкова.

Модель утверждает, что ее возлюбленный спал, когда произошел несчастный случай, и ничего не видел.

Ранее "Утро" писало, что в сумочке Ксении Пунтус нашли сильнодействующий препарат, который не сочетается с алкоголем.