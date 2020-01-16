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Любовница внука Михалкова открыла правду о падении из окна

Любовница внука Михалкова открыла правду о падении из окна
Ксения Пинтус. Фото: instagram.com/k_ksusha
Модель рассказала подробности произошедшего

Возлюбленная внука Никиты Михалкова очнулась в больнице. Там же с девушкой поговорили следователи. Как объяснила Ксения Пунтус, она выпала из окна случайно.

Вспоминая о произошедшем, модель рассказала, что часто сидела на подоконнике с ноутбуком или смартфоном. Так было и 11 января, пока она не сорвалась вниз, пишет телеграм-канал Baza.

Утром полуголую девушку нашел под окнами дворник. Вечером перед падением, как сообщает источник, Ксения выпила. Это произошло в квартире Андрея Бакова – внука Никиты Михалкова.

Модель утверждает, что ее возлюбленный спал, когда произошел несчастный случай, и ничего не видел.

Ранее "Утро" писало, что в сумочке Ксении Пунтус нашли сильнодействующий препарат, который не сочетается с алкоголем. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Ржущий гость
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Понятно, что "барин" денег занес. Точнее пообещал. И текст дал заучить.
А то можно и не выкарабкаться из реанимации. Пуповиной задушиться, например.
Но, если нет заявы - нет и преступления. Поэтому всем "моделькам" пламенный привет. Место на подоконнике освободилось)))).
Ржущий гость
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Детский сад, а не пояснения))).
Все сама, никто не виновен. Обычно всегда сидит на подоконнике и ничего, а тут свалилась...
Прямо лето на дворе, окна на распашку, соловьи поют, присела на подоконник помечтать и свалилась.
Ага...
Если окна в пол, то французский балкон делают, если окна обычные, то на это подоконник еще залезть надо. Табуретка нужна. Но мечтательным барышням это не преграда, они же летают. Колеса так летучесть поднимают))))
Гость
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Дедушка внучка поработал денег занёс ей и теперь внучёк не виновен но там было в квартире наркотики,сил ные
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