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Взлохмаченную Лорак нашли на траве

Взлохмаченную Лорак нашли на траве
Ани Лорак. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Дива села на край обрыва

Ани Лорак, в отличие от большинства российских звезд, отправившихся на Бали, в Таиланд и Мальдивы, решила найти для отдыха место поинтереснее. Звезда улетела в Калифорнию. Фотографией, сделанной в легендарном районе Беверли-Хиллз Лорак поделилась в соцсети. Певица присела на покрытом травой высоком холме, а ее прическа от ветра слегка растрепалась.

"Люблю встречать рассветы и закаты… Волшебство",

– подписала кадр звезда. На снимке артистка позирует в черных штанах и такого же цвета пиджаке. 

Непринужденное фото Ани очень понравилось поклонникам. "Красотка такая улыбайтесь чаще! Ваша улыбка согревает в зимние дни!", "Самая красивая девушка на самом красивом фоне", "Такие теплые фотографии Вы такая счастливая", "Как же ты счастлива, наша девочка Свет в твоих глазах говорит без слов", "И где-то недалеко бродит старина Тарантино с камерой", – написали они на страничке Лорак в Instagram (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее в Сети высмеяли Ани Лорак за неудачный наряд.

Валентина МАЙОРОВА

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