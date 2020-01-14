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Утонувшую в огромном платье Лорак обсмеяли

Утонувшую в огромном платье Лорак обсмеяли
Ани Лорак. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Странный наряд звезды скрыл ее роскошные формы

Ани Лорак порадовала поклонников новым фото. На этот раз она позировала перед камерой в платье, которое совсем не облегало фигуру. Из-за большого верха на снимке не видна соблазнительная грудь артистки. Кажется, что платье ей велико.

Один из пользователей предположил, что звезда позирует голой, а наряд появился на фото благодаря умелой обработке. "Интересное платье. Это платье вообще? Выглядит, как будто оно вообще как-то отдельно, а она за ним стоит голая. Как прифотошопили платье, просто из бумаги вырезали", – высказался один из комментаторов.

Под фото Лорак пользователи писали не только о странном наряде и формах, потерявшихся в нем, но и о лице артистки. Многие считают, что лицо девушки выглядит неестественно. Некоторым пользователям показалось, что Ани Лорак стала похожа на актрису сериала "Универ".

"Если бы еще до такого страшного состояния лицо не фотошопили бы, боитесь своих морщин", "Платье нарисовано что ли?", "Декольте бы побольше", "Похожа на Хилькевич", "Почему от силикона такой большой рот?", "Я подумала, что это Хилькевич", "Как будто прилепили платье", "Губища ужас", "Платье совсем не то", – раскритиковали певицу в Инстаграм.

Ранее полуобнаженная Ани Лорак намокла и завела публику. 

Фоторепортаж
В купальнике и белье: смелые снимки оголившейся Лорак
Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak
Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak
Дарья ПЕТРОВА

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