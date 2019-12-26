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Ани Лорак засняли в просвечивающемся платье за кулисами. Певица прогуливалась по коридорам в окружении охранников в наряде, напоминающем сетку, при этом на виду оказались ее ноги. Также на видео в Инстаграм заметны соски певицы – видимо, свою роскошную грудь она решила на прятать в лифчик.
Переливающийся наряд звезды подчеркнул ее стройную фигуру – в 41 год Ани Лорак удается выглядеть потрясающе. Однако некоторые поклонники подозревают, что певица обращалась за помощью к специалистам, ведь раньше ее тело выглядело по-другому.
Домыслы критиков не мешают поклонникам Ани Лорак восхищаться ее красотой.
"Какая Вы красивая. Прекрасный образ", "Красавица", "Самая красивая и самая талантливая", "Какая шикарная женщина", "Невероятно лучистая", "Обаятельная", "Любимая красоточка", "Божественная девочка", "Сногсшибательная", "Просто богиня", – оценили поклонники фото Лорак в Инстаграм.
Ранее "Утро" показывало снимок Ани Лорак, которая прикрыла грудь волосами.
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