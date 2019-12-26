Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Лорак без белья прогулялась в прозрачном платье

Лорак без белья прогулялась в прозрачном платье
Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Певица показала тело в сексуальном наряде

Ани Лорак засняли в просвечивающемся платье за кулисами. Певица прогуливалась по коридорам в окружении охранников в наряде, напоминающем сетку, при этом на виду оказались ее ноги. Также на видео в Инстаграм заметны соски певицы – видимо, свою роскошную грудь она решила на прятать в лифчик.

Переливающийся наряд звезды подчеркнул ее стройную фигуру – в 41 год Ани Лорак удается выглядеть потрясающе. Однако некоторые поклонники подозревают, что певица обращалась за помощью к специалистам, ведь раньше ее тело выглядело по-другому.

Домыслы критиков не мешают поклонникам Ани Лорак восхищаться ее красотой.

"Какая Вы красивая. Прекрасный образ", "Красавица", "Самая красивая и самая талантливая", "Какая шикарная женщина", "Невероятно лучистая", "Обаятельная", "Любимая красоточка", "Божественная девочка", "Сногсшибательная", "Просто богиня", – оценили поклонники фото Лорак в Инстаграм.

Ранее "Утро" показывало снимок Ани Лорак, которая прикрыла грудь волосами. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Грузия призналась в бессилии перед Россией

Тбилиси хочет для решения проблем с Москвой задействовать формат, подобный нормандскому

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей