Певица показала тело в сексуальном наряде

Ани Лорак засняли в просвечивающемся платье за кулисами. Певица прогуливалась по коридорам в окружении охранников в наряде, напоминающем сетку, при этом на виду оказались ее ноги. Также на видео в Инстаграм заметны соски певицы – видимо, свою роскошную грудь она решила на прятать в лифчик.

Переливающийся наряд звезды подчеркнул ее стройную фигуру – в 41 год Ани Лорак удается выглядеть потрясающе. Однако некоторые поклонники подозревают, что певица обращалась за помощью к специалистам, ведь раньше ее тело выглядело по-другому.

Домыслы критиков не мешают поклонникам Ани Лорак восхищаться ее красотой.

"Какая Вы красивая. Прекрасный образ", "Красавица", "Самая красивая и самая талантливая", "Какая шикарная женщина", "Невероятно лучистая", "Обаятельная", "Любимая красоточка", "Божественная девочка", "Сногсшибательная", "Просто богиня", – оценили поклонники фото Лорак в Инстаграм.

Ранее "Утро" показывало снимок Ани Лорак, которая прикрыла грудь волосами.