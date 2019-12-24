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"Невыносимо красивая": Лорак прикрыла грудь волосами

"Невыносимо красивая": Лорак прикрыла грудь волосами
Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak
Артистка открыла декольте в соблазнительном наряде

Ани Лорак показалась перед поклонниками с новой прической и в сексуальном платье с открытыми плечами. Пышную грудь певицы рассмотреть полностью не удается – ее прикрывают распущенные волосы знаменитости.

Фигура Ани Лорак, обтянутая белым платьем, многим пользователям Инстаграм пришлась по душе, а вот прическу – прямые волосы и челку – оценили не все.

"Такая красавица просто огонь", "Королева", "Богиня", "Это челка вас уродует", "Красавица", "Как вам хорошо с челкой", "Какая красивая! А фигура, слов нет", "Красавица необыкновенная, восхищаюсь и очень люблю", "Невыносимо красивая", – написали в комментариях под фото.

За любыми изменениями во внешности Ани Лорак поклонники следят особенно внимательно. Недавно, когда в Интернете появилось архивное видео с певицей, поклонники гадали, делала ли она пластические операции – ведь в 18 лет, по их мнению, она выглядела по-другому. 

Дарья ПЕТРОВА

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