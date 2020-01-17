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Сын Зверева отказался от войны с отцом

Сын Зверева отказался от войны с отцом
Сергей Зверев с сыном. Фото: Утро.ру
Причиной конфликта стало роскошное жилье стилиста

Отношения Сергея Зверева и его сына-тезки испортились несколько лет назад, когда мальчик узнал, что он приемный. Тогда ребенок хотел найти приемных родителей, а заодно и отсудить у неродного отца квартиру в центре столицы. Сейчас он отказался от своих планов: воевать за недвижимость не будет.

"Мы с отцом так и не наладили отношения. Не звоним друг другу и не виделись уже сто лет. Я решил, что нервы дороже, не пойду ни в какой суд, еще на юристов деньги тратить",

рассказал молодой человек StarHit.

Большая квартира стилиста могла бы решить все проблемы Зверева-младшего. Вместе со второй супругой сын звезды сейчас живет в съемной квартире, что, похоже, никак не мешает их счастью.

"Мы с Юлей живем душа в душу. Отпраздновали вместе Новый год в семейном кругу. Получилось по-домашнему", – похвалился он отношениями с супругой.

Дарья ПЕТРОВА

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