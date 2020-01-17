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Изменившаяся Хлебникова в отчаянии из-за тяжелой болезни

"Ем как сумасшедшая": изменившаяся Хлебникова в отчаянии из-за тяжелой болезни
Марина Хлебникова. Фото: Natalia Shakhanova/www.globallookpress.com
Артистка никак не может прибавить в весе

Поклонники Марины Хлебниковой подозревали, что она больна алкоголизмом. Однако сама певица категорически опровергает эти слухи, хотя и признает, что она неизлечимо больна.

"Медики стараются, помогают мне во всем. Но килограммы я так и не набираю... Аппетит у меня хороший – я приезжаю домой с работы и ем как сумасшедшая",

рассказала звезда изданию "Собеседник"  .

Однако свой точный диагноз Марина не раскрывает. По словам артистки, в последнее время она чувствует себя лучше. Хлебникова перестала худеть, ее вес стабилизировался. Впрочем, певица не расстраивается из-за того, что с ней происходит, ведь фанаты любят ее такой, какая она есть.

"Истинных поклонников вообще не парит, в каком я весе. Их больше интересует, как я выступаю", – подчеркнула Марина. В новогоднюю ночь певица работала – выступала перед зрителями. График у звезды такой плотный, что в этом году ей даже не удалось отдохнуть в начале года. Хлебникова мечтала улететь в Тибет, однако обстоятельства помешали. Новые выступления Марины можно посмотреть на Youtube.

Марина призналась, что 2019 год сложился у нее удачно. А вот 2018 был грустным: певица похоронила бывшего мужа и пережила нервный срыв.

  


Валентина МАЙОРОВА

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