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После скандала с трусами-веревочками красная Волочкова сжала мохнатую киску

После скандала с трусами-веревочками красная Волочкова сжала мохнатую киску
Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Прима Большого театра шикарно отдохнула на диване

Одна из самых красивых женщин России Анастасия Волочкова одним махом прикрыла рот всем завистникам, недавно обругавших ее за странные фото в купальнике из веревочек. Артистка выставила снимок, на котором она, в закрытом спортивном костюме ярко желтого цвета, позирует в компании своего любимца, славной киски Лакки. 

"Прилетев утром, и поделившись впечатлениями с близкими, я уснула. И вот у меня наступило доброе утро",

– призналась великолепная балерина с кокетливым взглядом. Волочкова добавила, что впервые позволила себе не надевать репетиционный костюм на отдыхе после напряженных выступлений. Чтобы поддерживать свою и без того прекрасную форму, знаменитость много плавала. А после решила примерить репетиционный купальник для фотосессии. 

"Люди, вам со мной не скучно?" – пошутила Волочкова. Подписчики красавицы никогда не скучают на ее страничке в Инстаграм, но на этот раз сообщить ей об этом не смогли – артистка закрыла комментарии.

Ранее Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка. 

Полина ИВАНОВА

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