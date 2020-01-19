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Умер известный музыкант

Умер известный музыкант
Фото: pixabay.com/
Артист скончался в больнице

Один из основателей рок-группы "Ляпис Трубецкой" и ее бывший гитарист Руслан Владыко не вышел из комы. Он скончался в больнице утром 19 января. Печальную новость сообщил продюсер группы Евгений Колмыков. О смерти Владыко он написал в своем Фейсбук. Подробности Колмыков также сообщил "Еврорадио".


Ранее стало известно, что музыканта избили и ограбили в Минске. Это случилось в июне прошлого года. Владыко попал в больницу с черепно-мозговой травмой. Врачи ввели его в искусственную кому. К сожалению, спасти легендарного музыканта не удалось.Он умер, не приходя в сознание.

Колмыков в разговоре с "Еврорадио" добавил, что сейчас проходит суд по делу об избиении артиста.


    Кристина ЧЕРНИКОВА

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