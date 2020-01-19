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Знаменитая советская актриса попала в больницу

Знаменитая советская актриса попала в больницу
Нина Русланова. Фото: Igor Primak/Russian Look/www.globallookpress.com
Нину Русланову госпитализировали в Москве

У народной артистки России возникли проблемы с сердцем. Сейчас 74-летняя Русланова находится под наблюдением врачей. Как пишет телеграм-канал Mash, у нее пароксизм предсердий.

Чуть позже дочь актрисы Олеся заявила, что она недоумевает, почему Нину Ивановну "отправили" в больницу. По ее словам, со звездой все в порядке.

"Нина Ивановна чувствует себя нормально. Для своего возраста – приемлемо", – цитирует ее РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что после операции на сердце Руслановой поставили митральный клапан и теперь ей требуется ежегодный плановый осмотр. 

Актриса сыграла множество ролей в театре и кино. Русланова известна по фильмам"Зимняя вишня", "Тени исчезают в полдень", "Кин-дза-дза!" и другим.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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