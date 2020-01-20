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Известная российская актриса внезапно умерла после дня рождения

Марина Рузавина ушла из жизни в возрасте 26 лет

Солистка и хореограф театра пензенского эстрады "Провинция" Марина Рузавина ушла из жизни вследствие оторвавшегося тромба, передает телеканал "360"

Артистку похоронили 18 января. Художественный руководитель Пензенского драмтеатра Сергей Казаков назвал Рузавину красивой, умной, талантливой и доброй актрисой. 

Отметим, что за день до смерти Рузавина отпраздновала свой день рождения. 

Сергей САЗОНОВ

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