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Юбилей Харатьяна пройдет в Подмосковье

Артисту исполнится 60 лет

Актер театра и кино, народный Дмитрий Харатьян отпразднует свой юбилей в Красногорске. Об этом в интервью "Подмосковью сегодня" рассказал сам артист. 

Харатьян отметит свое 60-летие концертом сначала в Петербурге, а затем в подмосковном Красногорске. 

В концерте также примет участие красногорская детская кинотеатральная студия "Школа Гардемаринов", руководителем которой является сам Дмитрий Харатьян. 

Сергей САЗОНОВ

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