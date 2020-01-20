Артисту исполнится 60 лет

Актер театра и кино, народный Дмитрий Харатьян отпразднует свой юбилей в Красногорске. Об этом в интервью "Подмосковью сегодня" рассказал сам артист.

Харатьян отметит свое 60-летие концертом сначала в Петербурге, а затем в подмосковном Красногорске.

В концерте также примет участие красногорская детская кинотеатральная студия "Школа Гардемаринов", руководителем которой является сам Дмитрий Харатьян.