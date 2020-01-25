Жена Константина Меладзе вышла к публике в необычном наряде

Красавица Вера Брежнева произвела настоящий фурор на премии "Золотой Орел". Артистка появилась в черном облегающем на одно плечо с разрезом до ягодиц и огромными воланами на груди. Однако стильный наряд звезды не понравился интернет-пользователям.

Фото Брежневой, которая дополнила свой образ массивными бриллиантовыми серьгами, гладкой прической и красными губами, на ковровой дорожке опубликовал в своем Инстаграме сайт Spletnik. Подписчики издания разнесли певицу в пух и прах. Некоторым россиянам показалось, что стилисты, которых ей посоветовали сменить, состарили знаменитость. Особенно сетевые модные эксперты раскритиковали прекрасную артистку за черные колготки. Кое-кто пришел к выводу, что Брежнева теряет свою женственность.

"Как старуха Шапокляк", "Колготки ну никак здесь не катят", "Колготки тут не годятся чёрные, да и платье подкачало, да и не актриса она вовсе", "Колхоз"Красное дышло", "Отсутсвие вкуса. Ужасное платье", "Прикольное платье из мусорного пакета....и черные колготы...надо было шерстяные еще надеть", "Мужиковатость какая то в лице (может из за убранства волос).. Что– то неуловимо женственное покинуло лицо этого человека", "Повзрослела", "На Лайму Вайкуле похожа" – отметили пользователи Сети.

Впрочем, поклонники встали на защиту жены Меладзе. Фанаты подчеркнули, что Брежнева прекрасно выглядит. Оценить высокий разрез платья Брежневой смогли и ее фанаты – она выложила в Инстаграм-истории несколько роликов, на которых видна ее стройная нога.

Ранее интернет-пользователи активно обсуждали слухи о разладе в семье Брежневой.