Певица без стеснения рассказала в деталях о постельных забавах

Анна Седокова решила ненадолго отвлечься от музыки и заняться сексуальным просвещением поклонников. Артистка выложила в своем инстаграм фото, где позирует в расстегнутой белой рубашке, оголяющей ее грудь в черном лифчике. Под снимков она разместила пространный текст о преимуществах утреннего секса. Мол, и для фигуры полезно, и от депрессии спасает.

"…утром организм мужчин и женщин подготовлен к сексу больше, чем в любое другое время суток. У мужчин наблюдается высокий уровень тестостерона, у женщин – эстрогена, одни из главных гормонов в организме, и влияют на либидо", – процитировала она поразившее ее исследование американских ученых и предложила подписчикам поделиться собственными предпочтениями.

Фанаты не упустили возможности высказаться о своих пристрастиях, не забыв при этом щедро одарить комплиментами и саму Седокову (орфография и пунктуация сохранены).

"Милая Анечка о да ты такая сексуальная и жаркая" "Ну какая горячаяяя"

"Вечером романтичнее" "Главное не проспать его))" "Утром или вечером неважно, главное чтобы он был", – написали они.

Ранее Седокова выставила грудь в постели, за что ее назвали нескромной.