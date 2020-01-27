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"Таких мощных у меня еще не было": Волочкова уединилась с накачанным партнером

"Таких мощных у меня еще не было": Волочкова уединилась с накачанным партнером
Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Знаменитая балерина представила нового мужчину

Некогда прима Большого театра Анастасия Волочкова похвасталась новым партнером. На фото рядом с балериной, которая по традиции распахнула ноги в шпагат, стоит довольный накаченный мужчина. 

Одной рукой он поддерживает Анастасию, другой - указывает на очаровательную блондинку. Новостью сногсшибательная красотка поспешно поделилась в своем Instagram-аккаунте с подписчиками, представив спутника на снимке по имени. 

"Таких мощных у меня еще не было!", – призналась ослепительная танцовщица, отметив, что мускулистый молодой человек разрабатывает специально для нее спецпрограмму тренировок. 

Как оценивают нового партнера шикарной Анастасии ее подписчики, неизвестно. Звезда снова запретила им комментировать свои посты.

Напомним, ранее Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка.

Фоторепортаж
"Пять раз в день": Волочкова раскрыла интимные тайны
Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Ксения АНДРЕЕВА

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