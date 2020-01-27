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"Полегче": изменившуюся Лорак затравили

"Полегче": изменившуюся Лорак затравили
Ани Лорак. Фото:Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Новый образ звезды не всем поклонникам пришелся во вкусу

Интернет-пользователи осудили популярную певицу Ани Лорак за внешний вид. Знаменитость опубликовала фото в Instagram, на котором предстала в совершенно новом образе.

Артистка сменила роскошные платья на узкие серые джинсы и разноцветный свитшот. Она дополнила рокерский образ тяжелым украшением и необычной формы гитарой в руках.

"Вас ждут музыкальные сюрпризы!" – пообещала звезда. 

Не типичный для нее стиль поклонникам пришелся по душе. Их взбесило совершенно другое. Одни предположили, что певица увлеклась пластикой лица, другие отругали ее за чрезмерное использование фотофильтров.

"Что же ты с лицом наделала Каролина", "Что это за фильтр на лице . Все как с одним лицом", "Каролиночка,ты шикарная. Но можешь пожалуйста не ретушировать себе лицо, просто сразу бросается в глаза и выглядит не естественно! Ты прекрасно без всяких редакторов", – набросились фанаты (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).  

Кто-то из них отметил, что прекрасная Ани похудела. При этом абсолютное большинство признали Лорак обворожительной и забросали вопросами о ее творческих планах и гастрольном туре. 

"Боже, девочка, на 28 выглядишь, Каролина не слушай никого", "Рокерша наша. Самая несравненная", "Воу, Дива, полегче. С нетерпением ждем", – написали ярые поклонники.

Напомним, ранее Лорак без белья прогулялась в прозрачном платье. 

Ксения АНДРЕЕВА

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