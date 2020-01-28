Звезду сериала "Интерны" лишили более 100 тысяч рублей

Илью Глинникова ограбили в центре Москвы. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

18 января недалеко от парка "Новослободский" на актера напали. Звезду сериала "Интерны" толкнул в спину незнакомый мужчина и вырвал из его рук телефон стоимостью около 114 рублей.

Глинников обратился в полицию, сообщает Агентство "Москва". По словам артиста, на похитителе была коричневая куртка и спортивные штаны. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

35-летний Илья Глинников известен благодаря главной роли в сериале "Интерны", где с ним также сыграли Кристина Асмус и Иван Охлобыстин. Кроме того, актер снимался в таких фильмах, как "Любовь с ограничениями" и "В спорте только девушки".