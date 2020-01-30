Королева мировых подиумов продолжает восхищать поклонников

Супермодель российского происхождения Ирина Шейк в очередной раз произвела фурор среди поклонников. Покорившая мировые подиумы уроженка Челябинской области опубликовала в своем Instagram соблазнительное фото.

На нем роковая красотка предстала в необычном образе. На голое тело она надела черный удлиненный пиджак-платье, из-под которого выглядывает юбка-карандаш того же цвета. Голову сногсшибательной брюнетки покрывает оригинальная бежево-коричневая шляпа с мягкими и опущенными полями.

Подписчики пришли в восторг от увиденного. В комментариях они одарили Шейк комплиментами.

"Ошеломляющая", "Ирина!!! Вы потрясающая. Нереальная красота нашей страны", "Нереально красивая", "Хорошенькая", "Королева", – написали фанаты бывшей Брэдли Купера.

А у одного из них при виде 34-летней модели идеальной внешности возник только один вопрос: "Почему вы не стареете?".

Ранее Ирина Шейк показала острую грудь в прозрачном платье.