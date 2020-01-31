Балерина показала публике святая святых

Эпатажная Анастасия Волочкова пустила зрителей в закулисье – сняла на видео подготовку к спектаклю, в котором участвует.

Ролик появился в Инстаграм балерины. На кадрах Волочкова демонстрирует эффектное появление из шкафа, стоящего на площадке. Туда она забралась заблаговременно к моменту начала съемки. Довольная Анастасия, одетая в красные обтягивающие штаны и черную толстовку с дырками на плечах грациозно выпорхнула из заточения и с улыбкой прогулялась среди декораций.

К сожалению, пользователи не смогли выразить свой восторг, ибо Анастасия вновь закрыла комментарии, решил оградить себя от негатива, который выплескивают на нее завистники.

Ранее Волочкова снялась на отдыхе в трусах-веревочках.