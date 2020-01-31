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Волочкова выскочила из шкафа и засветила дырки на репетиции

Волочкова выскочила из шкафа и засветила дырки на репетиции
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Балерина показала публике святая святых

Эпатажная Анастасия Волочкова пустила зрителей в закулисье – сняла на видео подготовку к спектаклю, в котором участвует.

Ролик появился в Инстаграм балерины. На кадрах Волочкова демонстрирует эффектное появление из шкафа, стоящего на площадке. Туда она забралась заблаговременно к моменту начала съемки. Довольная Анастасия, одетая в красные обтягивающие штаны и черную толстовку с дырками на плечах грациозно выпорхнула из заточения и с улыбкой прогулялась среди декораций.

К сожалению, пользователи не смогли выразить свой восторг, ибо Анастасия вновь закрыла комментарии, решил оградить себя от негатива, который выплескивают на нее завистники.

Ранее Волочкова снялась на отдыхе в трусах-веревочках.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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