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Актриса сериала "Ищейка" похвасталась фигурой в обтягивающем платье

Актриса сериала "Ищейка" похвасталась фигурой в обтягивающем платье
Анна Банщикова. Фото: instagram.com/banshikova_anna/
Узнать преобразившуюся актрису смогли не все

Анна Банщикова удивила коллег и поклонников своим внешним видом. Артистка позировала перед камерой в обтягивающем золотистом платье, которое подчеркнуло ее фигуру. Секрет своего преображения актриса сериала "Ищейка" раскрывать не стала.

В Инстаграм Банщиковой снимок стройной актрисы вызвал ажиотаж. Пользователи пишут, что узнать звезду смогли не сразу – так она похорошела. В социальных сетях восхищаются красотой знаменитости и ее упорством. В такое тело, как считают подписчики, Банщикова вложила много труда.

В чем же секрет похудевшей 45-летней Анны Банщиковой остается только гадать.

"Я вообще не узнала!!!", "Какая прелесть", "Ох и хороша!", "Большая умница", "Вы, Анна, неотразимы", "Какая Вы невероятно красивая и талантливая!", "Ничего себе", "Отлично выглядите!!! Радуете своим внешним видом!", "Вы великолепны! Представляю, сколько труда вложено, восхищаюсь!", "Идеальная женщина", "Какая красотка", – оценили ее фото в Инстаграм пользователи.

Анна Банщикова знакома зрителям по фильмам "Охота на пиранью", "Тайны следствия" и сериалам "Доктор Рихтер" и  "Ищейка", где она играет главную роль. 

Дарья ПЕТРОВА

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