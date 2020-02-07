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"Безобразная": Гусман выдал правду о своей пенсии

Телеведущий признался, что не жалуется на размер выплат

Юлий Гусман рассказал журналистам, что его пенсия меньше, чем у его коллеги Елены Ханги. Она недавно поведала, что получает 23 тыс рублей.

Режиссер добавил, что не любит жаловаться и говорить на тему пенсии, а просто ищет альтернативные источники дохода.

"Люблю преподавать. Ставлю спектакли и фильмы, когда получается. Пенсия безобразная, но что делать. Такова судьба наша", - сообщил Гусман изданию Teleprogramma.pro.

Елена Ханга о своей пенсии рассказала в программе "Секрет на миллион". Также на размер социальной выплаты недавно пожаловалась Регина Дубовицкая, которая получает 16 тыс в месяц. 

Полина ИВАНОВА

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