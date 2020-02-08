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Собчак в дырявых ботинках растянулась на полу

Собчак в дырявых ботинках растянулась на полу
Ксения Собчак. Фото: АГН Москва/www.globallookpress.com
"Блондинку в шоколаде" публично подняли на смех

Ксения Собчак высказалась о "глупых бабах" в своем Инстаграм, сопроводив философские размышления необычным фото. Светская львица снялась, сидя на полу и закрыв лицо капюшоном.

 "Всю жизнь я страшно боюсь глупых. Особенно баб. Никогда не знаешь, как с ними разговаривать, не скатываясь на их уровень" Ф.Раневская. Сегодня про нее бы обязательно кто-то написал бы в инстаграме : " да ты просто страшная и завидуешь!" – написала она.

Одна из подписчиц на заявление Собчак, подкрепленное словами Раневской, отреагировала язвительно.

"В подошве на правом ботинке дырки!!!" – разглядев потертости на обуви, написала она.

Остальные принялись обсуждать изречение, поддержав Собчак. Некоторые пользователи при этом отметили, что Раневскую нынче стало очень модно цитировать, а у кого-то даже неожиданно возникло предположение, что Ксения высказалась про ведущую "Дома-2" Ксению Бородину (орфография и пунктуация сохранены).

"А я согласна с Раневской , нравится это ее выражение , и тоже боюсь глупых баб, а их много – в соцсетях вообще целая секта и они неумолимо уверены в своей правоте . И ведь правда : тупая баба , никогда не поймёт , что она тупая, потому что тупая", "Сегодня очень модно ее цитировать" "Про Бородину ?)" – пишут комментаторы.

Ранее Собчак призналась, что заражена вирусом.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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