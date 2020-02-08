Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Вам Сочи мало?": Асмус досталось за роскошный отдых

"Вам Сочи мало?": Асмус досталось за роскошный отдых
Кристина Асмус. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда фильма "Текст" показала, как проводит отпуск, но нарвалась на критику

Кристина Асмус греется на Мальдивах. Жена Гарика Харламова делится с поклонниками красочными кадрами в Инстаграме. На свежем снимке актриса в слитом белом купальнике и широкой шляпе такого же цвета сидит за столом с мороженым. Фото, а также подпись к нему, разозлили интернет-пользователей, которые решили, что знаменитость хвастается своим достатком.

"Не знаю, может это попсово и пошло, но я очень люблю Мальдивы. Это абсолютно моё место. И лето круглый год, и людей мало, и красиво невероятно и это прям мой ритм!" – призналась актриса.

Пока одни подписчики обсуждали чувственный вид звезды и ее купальник нежного цвета, другие распекли Асмус за то, что она, по их мнению, хвастается роскошью, когда пол страны не может позволить себе отдохнуть даже на Черном море.

"У нас свет отключили, ветрища ,а ты со своими мальдивами!", "Я тоже люблю Мальдивы... за 46 лет на чёрном море то не разу не был", "Зачем это показывать всем?! Питаетесь завистью?!", "Буржуи", "Что Вас тянет в эту забугорщину? Вам Крыма или Сочи мало?", "Дааа, кому то Мальдивы, а кому РФ в 35 кв", – возмутились подписчики Асмус.

Ранее звезда фильма "Текст" без штанов задрала ногу. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Души умерших возвращаются: приметы и суеверия на 8 февраля

Православные отмечают день Федора

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей