Звезда фильма "Текст" показала, как проводит отпуск, но нарвалась на критику

Кристина Асмус греется на Мальдивах. Жена Гарика Харламова делится с поклонниками красочными кадрами в Инстаграме. На свежем снимке актриса в слитом белом купальнике и широкой шляпе такого же цвета сидит за столом с мороженым. Фото, а также подпись к нему, разозлили интернет-пользователей, которые решили, что знаменитость хвастается своим достатком.

"Не знаю, может это попсово и пошло, но я очень люблю Мальдивы. Это абсолютно моё место. И лето круглый год, и людей мало, и красиво невероятно и это прям мой ритм!" – призналась актриса.

Пока одни подписчики обсуждали чувственный вид звезды и ее купальник нежного цвета, другие распекли Асмус за то, что она, по их мнению, хвастается роскошью, когда пол страны не может позволить себе отдохнуть даже на Черном море.

"У нас свет отключили, ветрища ,а ты со своими мальдивами!", "Я тоже люблю Мальдивы... за 46 лет на чёрном море то не разу не был", "Зачем это показывать всем?! Питаетесь завистью?!", "Буржуи", "Что Вас тянет в эту забугорщину? Вам Крыма или Сочи мало?", "Дааа, кому то Мальдивы, а кому РФ в 35 кв", – возмутились подписчики Асмус.

Ранее звезда фильма "Текст" без штанов задрала ногу.