Певица сексуально откинулась назад в мини-юбке

Ани Лорак представила поклонникам отрывок из своего нового клипа. В кадре звезда то гуляет по белоснежной пустыне в широких штанах такого же цвета и просвечивающемся боди, сквозь которое виден черный бюстгальтер, то эротично изгибается на скале в задранной рубашке и короткой юбке.

"Скоро #ябылетала", – подписала ролик артистка.

Поклонники принялись обсуждать внешний вид своей любимицы. Многие подчеркнули, что она прекрасно выглядит.

"Вы просто супер", "Шикарная дива", "Красивая очень", "Неописуемая красота", "Королева", "Круто!!!! Каролина, Вы самая лучшая!", "Ты прекрасна", "Как всегда ты секси", "Повелительница мужских сердец!", "Желанная какая!" – прокомментировали видео интернет-пользователи.

Впрочем, большинство подписчиков отметили, что с нетерпением ждут клипа. Однако им показалось, что видео получится скучным – ведь такой сюжет Алан Бадоев, который выступил режиссером, использовал не раз в своих работах, например в клипе Лорак на песню "Мы нарушаем".

Ранее Лорак показала пышный зад.